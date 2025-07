Courtois difende Donnarumma | Giusto che sia uscito Quando un attaccante va a contrasto non si preoccupa se ci colpisce

Giusto che Donnarumma sia uscito per recuperare il pallone, dimostrando coraggio e determinazione nella sfida più importante. In un momento di grande tensione, la decisione del portiere italiano di intervenire senza paura evidenzia il suo spirito combattivo. Mentre alcuni critici si dividono, Thibaut Courtois ha scelto di difendere il collega, sottolineando come a volte l’istinto e il senso di responsabilità vadano oltre le polemiche.

In queste ultime ore Gigio Donnarumma è al centro di una polemica riguardante i quarti di finale del Mondiale per club contro il Bayern Monaco. Il portiere italiano, uscito per recuperare un pallone su Musiala, ha steso il trequartista tedesco, provocandogli la frattura del perone. Se l’estremo difensore del Bayern, Manuel Neuer, si è schierato contro la scelta di Donnarumma, Courtois lo ha invece difeso. Courtois: «Giusto che Donnarumma sia uscito». Dopo la vittoria del Real Madrid sul Dortmund, il portiere belga ha dichiarato: « Ho pensato subito che fosse una scena brutta da vedere. Ma dire che Donnarumma è colpevole mi sembra davvero esagerato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Courtois difende Donnarumma: «Giusto che sia uscito. Quando un attaccante va a contrasto, non si preoccupa se ci colpisce»

Courtois difende Donnarumma: «Giusto che sia uscito. Quando un attaccante va a contrasto, non si preoccupa se ci colpisce.

