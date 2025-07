LIVE Alcaraz-Rublev Wimbledon 2025 in DIRETTA | manca una partita al match del giorno!

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi ci attende un appuntamento imperdibile a Wimbledon 2025: l’attesa sfida tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev, che potrebbe decidere gli ultimi passaggi verso i quarti di finale del terzo Slam della stagione. Una partita intensa, ricca di emozioni e talento, che promette di regalare momenti indimenticabili ai tifosi. Restate con noi per vivere ogni scambio in diretta e scoprire insieme chi avanzerà nella più prestigiosa delle competizioni tennistiche.

16:50 Pavlyuchenkova in quarti ai danni della beniamina di casa Karta. Ora Sabalenka-Mertens poi Alcaraz!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale di Wimbledon 2025 tra Carlos ALCARAZ e Andrey RUBLEV, ci si gioca il quarto Slot dei quarti di finale del terzo Slam della stagione. Si inizia quindi a fare sul serio nello Slam più prestigioso e ambito da tutti i giocatori. Il n.2 del mondo e due volte campione uscente di questo torneo si trova ad affrontare la prima testa di serie nel suo cammino verso quello che sarebbe un leggendario tris ai Championships.

