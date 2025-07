È morto Giuseppe Crippa il re della microelettronica italiana | era tra gli uomini più ricchi d'Italia

Giuseppe Crippa, il visionario re della microelettronica italiana, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'innovazione. A 87 anni, ha trasformato la sua passione in un impero da 4,1 miliardi di euro, fondando Technoprobe, leader nel settore dei semiconduttori. La sua storia è un esempio di tenacia e successo, dimostrando che l'età è solo un numero quando si persegue un sogno. Continua a leggere.

È morto Giuseppe Crippa. Imprenditore nel campo dell'innovazione tecnologica, è deceduto ieri a novant'anni. Crippa era diventato milionario a 87 anni e poi miliardario: aveva un patrimonio di 4,1 miliardi di euro. Un successo raggiunto grazie a Technoprobe, società leader nel settore dei semiconduttori e della microelettrica che ha creato dopo essere andato in pensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

