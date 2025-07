Tennis Khachanov e Fritz nei quarti a Wimbledon

Il prestigioso torneo di Wimbledon si accende con due protagonisti pronti a sfidarsi nei quarti: il russo Khachanov e l’americano Fritz. Entrambi in grande forma, promettono emozioni e spettacolo sulla storica erba londinese. Chi avanzerà in semifinale? La risposta si avrà nel prossimo duello tra questi talenti del tennis mondiale, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di questo sport affascinante.

Roma, 6 lug. (askanews) – Sarà tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Taylor Fritz il primo quarto di finale del Torneo di Wimbledon. Khachanov, numero 20 del ranking Atp ha battuto in tre set, 6-4, 6-2, 6-3 in 1h48? di gioco il polacco Kamil Majchrzak (n. 109). Taylor Fritz, l’americano n.5 del ranking Atp ha superato per ritiro 6-1, 3-0 l’australiano Jordan Thompson per un problema alla coscia destra. Gli altri ottavi maschili della giornata vedranno l’ultimo giocatore britannico in gara, Cameron Norrie (n.61), contro il qualificato cileno Nicolas Jarry (n.143) e il due volte campione in carica Carlos Alcaraz (n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: fritz - khachanov - wimbledon - tennis

ATP Ginevra 2025, Djokovic vince all’esordio e sfida Arnaldi. Avanti anche Fritz e Khachanov - A quasi due mesi dall’ultima vittoria, Novak Djokovic torna a trionfare a livello ATP, qualificandosi per i quarti di Ginevra dopo aver superato il suo avversario all’esordio.

#Tennis, Khachanov e Fritz nei quarti a #Wimbledon2025 Vai su X

Daniil Medvedev's projected 2025 Wimbledon draw: R1 - Bonzi R2 - Thompson/Kopriva R3 - Popyrin/Darderi/Safiullin R4 - Fritz/Davidovich Fokina/Mpetshi Perricard/Diallo QF - Zverev/Cerundolo/Berrettini/Khachanov/Hurkacz SF - Alcaraz/Rune F - Sinner/Mu Vai su Facebook

Tennis, Khachanov e Fritz nei quarti a Wimbledon; Wimbledon, i risultati di oggi: Fritz ai quarti di finale; Wimbledon, sarà Fritz-Khachanov il primo quarto di finale.

Tennis, Khachanov e Fritz nei quarti a Wimbledon - Sarà tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Taylor Fritz il primo quarto di finale del Torneo di ... Secondo sport.tiscali.it

Fritz-Khachanov primo quarto di Wimbledon aspettando Alcaraz - 0, ha beneficiato del ritiro di Thompson per un problema alla coscia, il russo elimina Majchrzak ... Lo riporta tuttosport.com