Compiti a casa l’Italia batte tutti in negativo | 8,5 ore a settimana contro le 2,5 della Corea del Sud Perché resistiamo a cambiare?

L’Italia si distingue tristemente per il record di ore dedicate ai compiti a casa, ben 8,5 settimanali, quasi tre volte di più rispetto ai 2,5 della Corea del Sud, leader nei risultati PISA. Mentre altri paesi promuovono equilibrio e svago, noi resistiamo al cambiamento, credendo che l’accumulo di studio sia la strada migliore. Ma è davvero così? La risposta è semplice: stiamo sbagliando tutto. L’articolo esplora le cause di questa divergenza e propone un nuovo approccio all’istruzione italiana.

Mentre in Finlandia i ragazzi escono da scuola e vanno a fare snowboard, in Italia aprono i libri fino a sera. Mentre in Corea del Sud – prima al mondo per risultati PISA – i compiti occupano appena 2,5 ore a settimana, da noi si sfiorano le 9. Eppure, il nostro sistema scolastico arranca. Cosa non torna? La risposta è semplice: stiamo sbagliando tutto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

