Leone aggredisce una donna e due bambini in strada | il video delle telecamere di sorveglianza

Una scena sconvolgente si è svolta in Pakistan, dove un leone tenuto come animale domestico ha attaccato una donna e due bambini in strada. Le immagini delle telecamere di sorveglianza catturano un attacco improvviso e terrorizzante, che mette in luce i rischi di detenere animali selvatici come animali da compagnia. La comunità, scioccata, si chiede come sia stato possibile un episodio così estremo e quali siano le implicazioni di questa scelta per la sicurezza di tutti.

Una scena terrificante si è consumata in una strada residenziale del Pakistan, dove una donna e due bambini sono stati attaccati da un leone tenuto come animale domestico. Le immagini, riprese da una telecamera di videosorveglianza, mostrano il felino correre improvvisamente verso i tre, strattonare la donna e avventarsi anche sui piccoli, mentre tutti tentano disperatamente di sfuggirgli. Alcuni passanti si accorgono di quanto sta accadendo e intervengono per aiutarli. La dinamica è rapidissima: il leone si avventa prima sulla donna, cogliendola di sorpresa, e poi tenta di inseguire anche i due bambini, che riescono a scappare per pochi centimetri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragedia sfiorata in Pakistan. Il video mostra il grande felino saltare il muro prima di balzare sulla schiena della donna Vai su Facebook

