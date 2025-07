Fa’ la tua scelta – WWE Night Of Champions 2025

Nel mondo spettacolare della WWE, ogni match è molto più di una semplice sfida: è un'opportunità per riscrivere il proprio destino. Con Night of Champions 2025 alle porte, Karrion Kross sta catturando l’attenzione non solo sul ring, ma anche tra i fan e nei negozi di merchandise. Il suo futuro potrebbe essere scritto proprio in questa occasione, e la sua rivalsa potrebbe essere più vicina di quanto si pensi...

KARRION KROSS Approfittiamo del match di KK contro Sami Zayn per parlare della sua situazione. Non è la prima volta che qualcosa dietro le quinte comincia a muoversi grazie alla voce del popolo. Il supporto della gente che fa sentire la propria presenza anche nel reparto delle vendite visto che il merchandise di Kross è in cima alla lista Sappiamo che il contratto di Karrion sta volgendo al termine e magari questa campagna a suo favore si rivelerà un buco nell'acqua. O magari porterà la fed a proporgli una nuova offerta per poi diventare una star assidua tra midcarding e main eventing. Al momento ci sono solo supposizioni a meno di dichiarazioni ufficiali.

