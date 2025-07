Onori in prestito silenzi di ritorno | così si tradiscono i migliori interpreti del territorio

merita di essere preservata e trasmessa alle future generazioni. È fondamentale sostenere chi si dedica con passione alla tutela delle nostre radici, affinché il patrimonio culturale non si perda nell'oblio, ma continui a vivere e a ispirare. Solo così possiamo mantenere viva l'identità autentica del territorio e valorizzare il nostro patrimonio immateriale.

In un tempo in cui il racconto delle radici dovrebbe essere affidato a chi le ha vissute, studiate e custodite con dedizione, fa riflettere assistere all’ennesimo esempio di smemoratezza istituzionale. Ci sono persone che, per anni, hanno dato anima e competenza per restituire dignità a tradizioni locali, memorie popolari e patrimoni immateriali che rischiavano di perdersi. Non lo hanno fatto per gloria, ma per amore verso una cultura che conoscevano profondamente. Eppure accade che, proprio in un piccolo centro collinare della provincia di Vibo Valentia, uno di questi custodi della memoria venga prima cercato, consultato, quasi celebrato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it