Scontro nel sottopasso a Rovello Porro interviene l’elicottero 3 feriti strada chiusa

Un grave incidente nel sottopasso di Rovello Porro ha richiesto l’intervento immediato dell’elicottero e delle forze di emergenza. Due vetture coinvolte si sono scontrate, intrappolando alcuni occupanti negli abitacoli, mentre tre persone sono rimaste ferite gravemente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di bonifica. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa drammatica giornata.

Incidente nel sottopasso a Rovello Porro, scontro tra due vetture con persone incastrate negli abitacoli, 3 feriti. Emergenza oggi, domenica 6 luglio, poco dopo le 13, a Rovello Porro, nel sottopasso di via Dante e via Vittorio Veneto sulla Sp 30, dove si sono scontrate due vetture. Incidente nel sottopasso di Rovello Porro, scende l’elicottero . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Scontro nel sottopasso a Rovello Porro, interviene l’elicottero, 3 feriti, strada chiusa

