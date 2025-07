Scent of a woman profumo di donna | capolavoro con Al Pacino

Scent of a Woman, un capolavoro diretto da Martin Brest e interpretato magistralmente da Al Pacino, ci trasporta in un intenso viaggio emotivo tra passato e presente. La storia di un ragazzo che accompagna un ufficiale cieco, tra incontri e rivelazioni, svela come anche le esperienze pi√Ļ dolorose possano portare a profonde scoperte interiori. Preparatevi a vivere un‚Äôesperienza cinematografica indimenticabile, dove il cuore e l‚Äôanima si incontrano lungo un percorso di redenzione e speranza.

SCENT OF A¬† WOMAN- PROFUMO DI DONNA ¬†Con Al Pacino, Chris O' Donnell¬† e Gabrielle Anwar.¬† Regia di Martin Brest. Produzione USA¬† 1992. Durata:¬† 2 ore e¬† 37 minuti LA TRAMA ¬†Un¬† ragazzo¬† scorta¬† ¬†un¬† ufficiale¬† rimasto cieco. Un¬† viaggio attraverso¬† gli incontri¬† del passato dell'uomo¬† che¬† il¬† giovane fa¬† molto mal volentieri (e non sa¬† che¬† l'ufficiale¬† ¬†vuol¬† concludere¬† col¬† suicidio). Eppure, stando¬† insieme, entrambi¬† impareranno¬† qualcosa: il¬† ragazzo a¬† vivere l'uomo a¬† sopravvivere. PERCHE'¬† VEDERLO ¬† ¬†perch√®¬† il¬† romanzo¬† "Il buio¬† e¬† il¬† miele"¬† (che venti anni¬† prima¬† era stato tradotto da¬† Dino¬† Risi)¬† √® talmente¬† bello che¬† funziona¬† a tutte le latitudini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - "Scent of a woman", profumo di donna: capolavoro con Al Pacino

