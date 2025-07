David Juve l’impatto offensivo avuto al Lille è stato straripante! Il canadese ha fatto meglio anche di Mbappé! Tutti i numeri del neo bomber bianconero

Jonathan David, il nuovo gioiello della Juventus, sta già facendo parlare di sé con numeri da capogiro. Dopo stagioni straordinarie in Ligue 1, il canadese ha dimostrato di essere un vero e proprio fuoriclasse, superando perfino Mbappé in alcune statistiche chiave. La sua presenza in attacco promette di rivoluzionare la squadra, portando entusiasmo e nuove speranze ai tifosi bianconeri. La Juventus ha colpito ancora: scopriamo insieme tutti i dettagli di questo investimento brillante.

David Juve, il neo attaccante bianconero viene da stagioni straordinarie in Ligue 1: i numeri impressionano e sono superiori a quelli di Mbappé. Jonathan David è ufficialmente diventato un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno accolto un attaccante di grande qualità a parametro zero. Per far capire la portata del predetto colpo la Vecchia Signora ha reso pubbliche alcune statistiche impressionanti che testimoniano il valore del centravanti canadese. Come riportato dai canali ufficiali della Juventus, David ha avuto un impatto straordinario durante il suo periodo al Lille, dove ha segnato 87 gol in 178 presenze in Ligue 1 dalla stagione 20202021.