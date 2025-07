LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 30 km si accende la corsa!

Sei pronto a vivere l’emozione delle ultime sfide del Tour de France 2025? I 30 km finali sono un epico scontro tra i migliori ciclisti, con la squadra Team Visma Lease a bike che fa ben sperare per Jonas Vingegaard. La corsa si infiamma sulla Côte du Haut Pichot: manca poco al traguardo, e ogni secondo conta. Resta con noi per gli aggiornamenti in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Il lavoro della Team Visma Lease a bike per Jonas Vingegaard lascia ben sperare per le ultime due salite. I “calabroni” hanno deciso di aumentare l’andatura sulla Cote du Haut Pichot mettendo Van Aert a tirare il gruppo 17.08 Mancano ancora due GPM in questa tappa: la Cote de Saint Etienne au Mont, terza categoria, e la Cote d’Outreau, quarta categoria. 17.07 Questa la classifica della maglia a pois dopo la seconda Cote di giornata: 1 WELLENS Tim 2 2 THOMAS Benjamin 2 3 VINGEGAARD Jonas 1 4 LEKNESSUND Andreas 1 5 POGA?AR Tadej 1 17.06 Si ricompatta il gruppo e la Alpecin Deceuninck torna a dettare l’andatura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 30 km, si accende la corsa!

