Israele pre-7 ottobre | Rami e Shirley arabo lui ebrea lei aspettano un figlio

In un Israele prima del 7 ottobre, tra tensioni e speranze, si intrecciano le vite di Rami e Shirley, un giovane arabo ed ebrea in attesa di un figlio. La loro storia, ricca di emozioni e contrasti, ci trasporta nel cuore di un passato fragile e complesso. “Per amore di una donna” di Scandar Copti è un’opera che rivela il potere della memoria e della maternità in un contesto storico ancora vivo nelle menti. Un film da non perdere.

HAPPY HOLIDAYS Genere: drammatico??? Regia: Scandar Copti. Con Manar Shehab, Merav Mamorsky, Toufic Danial, Shani Dahari Al cinema "Per amore di una donna", una storia di memoria e maternità nell'Israele delle origini Il suono delle sirene e l'onnipresenza (soprattutto nella scuola, compresa quella primaria) degli apparati militari. Le tensioni fra le comunità e il sottile razzismo che inquina le relazioni. Israele pre-7 ottobre, due famiglie i cui destini sono interconnessi. Rami e Shirley, arabo lui, ebrea lei, aspettano un figlio.

TRAILER DEL FILM HAPPY HOLIDAYS IN USCITA IL 3/7! TRAMA: Haifa, Israele. Rami è un arabo-israeliano innamorato della compagna ebrea Shirley, ma la gravidanza di lei rischia di diventare un grosso problema per le famiglie di entrambi. La sorella di R Vai su Facebook

«Happy Holidays», vite impossibili nella violenza di Israele; “Happy Holidays”: al Cinema Monviso un film che narra Israele con ironia amara; “Happy Holidays” al Cinema Monviso di Cuneo: una commedia umana tra amore, conflitti e convivenza.

Esce sui nostri schermi il 3 luglio "Happy holidays" del regista Scandar Copti, premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura a Venezia nel 2024.

Alle ritorsioni sull'onore di famiglia e di stirpe, pericolosamente violato dall'imbastardimento della propria "tribù", si somma l'ombra dell'indebitamento, la depressione e il peso dei precetti di ...