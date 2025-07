Bomba d’acqua a Firenze allerta meteo fino a 7 luglio

Firenze si prepara ad affrontare un mix di clima estremo: dopo una settimana di caldo africano record, una potente bomba d’acqua ha colpito la città, portando temporali intensi e allerta meteo fino al 7 luglio. La metropoli si trova al centro di un fronte meteorologico che richiede attenzione e preparazione. Scopriamo come l’ecosistema urbano sta reagendo a questi eventi imprevedibili, perché il cambiamento climatico non aspetta.

(Adnkronos) – Caldo africano, ma anche temporali a Firenze. Le temperature torride dell'ultima settimana, che hanno spinto la colonnina del mercurio a superare i 40 gradi, oggi sono state sono state spazzate via da un violento nubifragio: a Firenze una 'bomba d'acqua' ha portato oltre 18 mm di pioggia in un'ora.

