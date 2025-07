tiro a volo simona scocchetti in testa nello skeet dopo 50 piattelli a lonato

L’atmosfera a Lonato del Garda si fa incandescente con la tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, che vede Simona Scocchetti dominare dopo 50 piattelli nello skeet femminile. Con 49 punti, l’azzurra si distingue nel gruppo di testa tra 78 atlete provenienti da tutto il mondo. La competizione si infiamma: chi emergerà come protagonista assoluta? Seguiteci per scoprire i sorprendenti sviluppi di questa emozionante sfida.

Si è aperta a Lonato del Garda, in Italia, la tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: in programma le prime due serie delle qualificazioni dello skeet femminile, con 78 atlete in gara. Nel gruppo di testa c’è Simona Scocchetti, mentre appaiono maggiormente in difficoltà tutte le altre azzurre al via. Dopo 50 dei 125 piattelli previsti il gruppo di testa, a quota 49, è composto da 6 tiratrici, tra le quali è presente l’azzurra Simona Scocchetti, in coabitazione con la messicana Gabriela Rodriguez, l’atleta individuale neutrale Daria Turulo, la qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani, la neerlandese Esmee van der Veen e l’ellenica Emmanouela Katzouraki. 🔗 Leggi su Oasport.it