Reggello-Vallombrosa la 49edizione si corre il 13 luglio

Grandi emozioni aspettano gli appassionati di corsa il 13 luglio a Reggello, in provincia di Firenze: la 49ª edizione della Reggello–Vallombrosa si conferma tra le tappe più amate del calendario toscano. Questa storica gara, inserita tra le “Storiche salite della Toscana”, propone un percorso impegnativo di 13,2 km immerso nei boschi, un’oasi di frescura e sfida che promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti.

Reggello (Firenze), 6 luglio 2025 – La Reggello–Vallombrosa, in programma per il prossimo 13 luglio, si conferma una delle gare più amate del calendario podistico toscano, inserita di diritto tra le “Storiche salite della Toscana”. Un tracciato impegnativo, tutto in ascesa, lungo 13,2 km, che si sviluppa quasi interamente all’ombra dei boschi, dove le temperature restano miti anche nei periodi più caldi: alla partenza, spesso, non si superano i 20 gradi. La manifestazione è valida anche come 7° Memorial Massimo Montaghi. La gara principale è preceduta da un’ecopasseggiata di 5 km con partenza e arrivo presso l’Abbazia, aperta a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Reggello-Vallombrosa, la 49edizione si corre il 13 luglio

In questa notizia si parla di: reggello - luglio - vallombrosa - 49edizione

Reggello-Vallombrosa, la 49edizione si corre il 13 luglio.

Reggello-Vallombrosa, la 49edizione si corre il 13 luglio - Reggello (Firenze), 6 luglio 2025 – La Reggello–Vallombrosa, in programma per il prossimo 13 luglio, si conferma una delle gare più amate del calendario podistico toscano, inserita di diritto tra le “ ... Come scrive lanazione.it

Reggello-Vallombrosa, ancora un grande successo. Foto e classifica - MSN - Firenze, 7 luglio 2024 – La 48a edizione della Reggello Vallombrosa, una delle gare più amate del panorama podistico toscano, ha nuovamente confermato il suo status di evento imperdibile. Segnala msn.com