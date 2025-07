Caldo e caporalato? Arrivano squadre di controllo nei campi L’iniziativa contro lo sfruttamento nell’Agro Pontino

In un’estate segnata da caldo e sfide crescenti, le squadre di controllo si mobilitano negli agro pontini per contrastare il caporalato e lo sfruttamento. Abbiamo parlato con Stefano Morea, segretario generale della Flai Cgil di Roma e Lazio, che ci ha illustrato la difficile realtà nei campi e le iniziative in programma per proteggere i lavoratori. La battaglia contro queste ingiustizie richiede impegno e solidarietà, perché nessuno deve rimanere indietro.

Abbiamo parlato con Stefano Morea, segretario generale della Flai Cgil di Roma e Lazio, della situazione nei campi in questi giorni di caldo estremo e delle iniziative che verranno intraprese.

