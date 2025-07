Leclerc guida al buio a Silverstone lunga escursione fuoripista | l'allarme in radio

L’incerta battaglia di Leclerc sotto la pioggia di Silverstone rivela come la pista possa trasformarsi in un campo minato, dove il coraggio si mescola al rischio. Tra scivolate e allarmi radio, il pilota Ferrari affronta un momento critico: oltrepassare le curve a vista nulla, sfidando la tempesta e la sorte. La tensione cresce, mentre l'ardimento si scontra con la paura. Continua a leggere...

Il pilota della Ferrari taglia ben tre curve andando dritto sull'erba a velocità sostenuta a causa delle condizioni probitive della pista di Silverstone per la pioggia. "Non riesco a vedere niente!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

