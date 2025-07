Cade in un canale tentando di salvare il cane | 57enne muore annegato a Settimo Milanese

Tragedia a Settimo Milanese: un uomo di 57 anni ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane, scivolato in un canale. Un gesto di grande cuore che ha avuto un esito drammatico, ricordandoci quanto talvolta il coraggio possa essere fatale. La comunità piange questa perdita e si interroga sulle misure di sicurezza. Una vicenda che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sul valore degli animali, nostri fedeli compagni di avventure.

Tragedia nella serata di sabato a Settimo Milanese. Un uomo di 57 anni è scivolato nel canale per recuperare il cane ed è stato trascinato dall’acqua, annegando. Il suo corpo è stato recuperato a Cornaredo. L’uomo – da una prima ricostruzione – sembra sia sceso nel canale per salvare il cane che era a sua volta scivolato nel corso d’acqua. Al momento non si conoscono le sue generalità. I vigili del fuoco sono stati successivamente allertati per una persona caduta nel canale nei pressi della strada provinciale 173 a Settimo Milanese. Durante le ricerche – anche con il supporto di un elicottero del Reparto Volo Lombardia decollato da Malpensa – è arrivata la segnalazione di un corpo nel corso d’acqua di via Monzoro a Cornaredo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cade in un canale tentando di salvare il cane: 57enne muore annegato a Settimo Milanese

