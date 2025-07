Jonathan Milan vince lo sprint poi manda Girmay a quel paese | cos’è successo al Tour de France?

Nel cuore dell’entusiasmante seconda tappa del Tour de France, Jonathan Milan ha dominato lo sprint finale, lasciando tutti a bocca aperta. Ma non è tutto: dopo il traguardo, il giovane italiano ha rivolto parole dure a Girmay, dando spettacolo anche fuori dalla strada. Una vittoria che segna un nuovo capitolo in questa edizione, dimostrando che la competizione è più accesa che mai e promettendo emozioni ancora più coinvolgenti nei prossimi giorni.

La seconda tappa del Tour de France prevedeva un traguardo volante nei pressi di Enocq, quando mancavano 54 chilometri all’arrivo. I quattro fuggitivi di giornata (il kazako Yevgeniy Fedorov, il norvegese Andreas Leknessund, il francese Bruno Armirail, il belga Bren van Moer) sono transitati con una ventina di secondi di vantaggio sul gruppo principale e dietro hanno sprintato per la quinta piazza, utile per portare a casa qualche punto di fondamentale importanza nella lotta per la maglia verde. Jonathan Milan ha regolato gli altri velocisti, a cominciare dal belga Tim Merlier, dall’eritreo Biniam Girmay e dalla maglia gialla Jasper Philipsen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan vince lo sprint, poi manda Girmay a quel paese: cos’è successo al Tour de France?

