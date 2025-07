Roma attesa l’offerta del Boca per Paredes | O’Riley in stand-by

Roma si prepara a una stagione di grandi cambiamenti, con Gasperini alla guida e una strategia ben definita per rafforzare la rosa. Mentre si attende l’offerta del Boca per Paredes o Riley, il club lavora per consegnare al tecnico almeno due innesti prima del raduno di luglio a Trigoria. La sfida? Allestire un team competitivo e pronto a stupire, puntando sulle scelte giuste fin dai primi giorni di preparazione.

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini sta per cominciare, ma il tecnico ha già fissato una condizione chiara: almeno due acquisti prima del raduno del 13 luglio a Trigoria. Nello specifico, il tecnico vuole poter contare sin da subito su un centrale difensivo e un esterno destro, due pedine fondamentali per il suo sistema di gioco. A questi, in prospettiva, dovranno aggiungersi un attaccante e un centrocampista da affiancare a Koné. Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per soddisfare le richieste e dare forma ai primi tasselli del progetto. Paredes al Boca: trattativa al ribasso. Sul fronte uscite, Leandro Paredes è ancora a Trigoria.

