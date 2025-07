E’ fatta lascia il Milan ma resta in Serie A | lunedì le visite mediche

Francesco Camarda sta per iniziare una nuova avventura nel campionato di Serie A con il Lecce, lasciando il Milan, ma restando nel massimo livello del calcio italiano. Dopo le visite mediche di lunedì 7 luglio, il suo trasferimento sarà ufficiale: un passo importante per la sua carriera e per il club giallorosso. Restate sintonizzati con Sportface TV per tutte le ultime novità e aggiornamenti in tempo reale.

Manca solo l'ufficialitĂ , ma domani, lunedì 7 luglio, Francesco Camarda sosterrĂ le visite mediche con il Lecce e diventerĂ , per una stagione, un giocatore del club giallorosso. Francesco Camarda può ritenersi a tutti gli effetti un giocatore del Lecce. Manca soltanto l'ufficialitĂ , ma il giovane attaccante, di proprietĂ del Milan, classe 2008, domani, lunedì 7 luglio 2025, raggiungerĂ il Salento per sottoporsi alle visite mediche di rito.

De Bruyne al Napoli, Fabrizio Romano: visite mediche dopo il Belgio, non erano in programma lunedì - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Kevin De Bruyne, centrocampista di classe mondiale, sta per diventare un azzurro.

Sport Mediaset - Fatta per Bonny: lunedì le visite mediche. Pio fa sfumare Hojlund, Inter pronta a tutto per Nico Paz. P.S. Nico Paz sarebbe tanta roba

SM - Fatta per #Bonny: lunedì le visite mediche. Pio fa sfumare #Hojlund, #Inter pronta a tutto per #NicoPaz

