Rossella Brescia fa delle rivelazioni scottanti sull’ex Luciano Cannito | lui l’ha tradita dopo 18 anni d’amore?

Rossella Brescia si apre come mai prima d'ora, condividendo dettagli sconvolgenti sulla fine della sua lunga relazione con Luciano Cannito, dopo 18 anni di amore. Tra successi professionali e momenti di vulnerabilitĂ , la showgirl rivela il drammatico tradimento che ha sconvolto la sua vita. Un racconto sincero e intenso che mette a nudo emozioni profonde e ferite ancora aperte. Scopriamo insieme la sua veritĂ , un viaggio tra forza e vulnerabilitĂ .

Rossella Brescia si racconta: tra successi professionali e momenti di vulnerabilitĂ personale, rivela tutto sul tradimento dell’ex Luciano Cannito. Ecco la sua veritĂ ! Leggi anche: Rossella Brescia racconta la terribile esperienza con un amore violento: «Ho subito abusi psicologici» Il occasione del suo debutto al cinema  Rossella Brescia si racconta in una lunga intervista al settimanale Oggi. La ballerina, protagonista del film Jastimari, diretto da Riccardo Cannella, in uscita il prossimo autunno, svela non soltanto alcuni dettagli sulla sua carriera ma confessa tutto sulla fine della sua lunga relazione con il regista e coreografo Luciano Cannito, avvenuta inaspettatamente nel 2024. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rossella Brescia fa delle rivelazioni scottanti sull’ex Luciano Cannito: lui l’ha tradita dopo 18 anni d’amore?

