Meeting estivi nel Paese impantanato.

Mentre l’ Occidente intero sta tentando di camminare su una fune tesa al di sopra di un baratro, senza che sotto sia stato montato un qualsiasi sistema di sicurezza, a esempio, una semplice rete di protezione, in Puglia si sta svolgendo l’incontro annuale del generone romano. Quello stesso che, da sempre e non occasionalmente, si riunisce nella Capitale. Per essere più precisi, nelle sedi istituzionali riservate ai suoi componenti. Valga per tutti un solo esempio, che è quello costituito dalla Camera e dal Senato. Ritornando all’argomento, che sarà ampliato nelle righe che seguono, è opportuno prendere le mosse da uno sprazzo di conversazione udito questa mattina alle 6 davanti alla sede della Coldiretti del villaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it