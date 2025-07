Errani Vavassori interrotta due volte a Wimbledon | cos’è successo e il punteggio prima dello stop

La pioggia a Wimbledon interrompe ancora i match, ma intanto Sara Errani e Andrea Vavassori dominano il secondo set contro Withrow/Kromacheva con un punteggio di 6-6, pronti a giocarsi il tie-break. La suspense cresce mentre si avvicina la ripresa, lasciando gli appassionati in attesa di scoprire chi avanzerà nel torneo. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sulle sfide più emozionanti di questa giornata.

AGGIORNAMENT ORE 16.45: la pioggia ha nuovamente fatto capolino a Wimbledon e le partite sui campi esterni sono state interrotte. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il primo set per 6-3, nel secondo il punteggio era di 6-6 e si stava per giocare il tie-break. Punteggio esatto prima dell’interruzione: VavassoriErrani vs WithrowKromacheva 6-3, 6-6 (0-0). Stop anche nei match di doppio femminile: CirsteaKalinskaya-AndreevaShnaider 4-6, 7-6(3), 0-0; SiniakovaTownsend-Melichar MartinezSamsonova 6-7(5), 4-1; HsiehOstapenko-AlexandrovaZhang 6-4, 1-0. Interrotta anche Siegemund-Sierra sul 6-3, 0-1 e 40-30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Vavassori interrotta due volte a Wimbledon: cos’è successo e il punteggio prima dello stop

In questa notizia si parla di: errani - vavassori - punteggio - wimbledon

Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano nella finale di doppio misto - Il trionfo azzurro al Roland Garros 2025 ha acceso i riflettori sul talento e la determinazione di Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno conquistato il primo trofeo dell'edizione con una splendida vittoria.

Errani tornerà in campo nel pomeriggio al fianco di Andrea Vavassori per il loro esordio nel doppio misto contro Cash/Watson #Wimbledon Vai su Facebook

Wimbledon, Errani-Vavassori vs Withrow/Khromacheva: incontro ripreso dopo lo stop per pioggia - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Wimbledon: Errani e Vavassori iniziano con una vittoria nel misto; Wimbledon in diretta. Italia, giornata no: fuori Darderi, Bellucci e Paolini-Errani. Avanza Alcaraz.

Wimbledon: Errani e Vavassori iniziano con una vittoria nel misto - Dopo aver messo già in bacheca due titoli del Grande Slam, Errani e Vavassori continuano a vincere e puntano con decisione al titolo anche a Wimbledon Una coppia nata quasi per caso, ma che ormai è in ... Lo riporta tennisitaliano.it

Wimbledon: esordio per Errani e Vavassori in doppio misto. Parte l’inseguimento al terzo Major - Wimbledon | Classificati come teste di serie numero 3, i due azzurri debuttano contro i britannici Julian Cash e Heather Watson. Segnala ubitennis.com