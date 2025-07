gnl il canada di carney pensa in grande e mira a sfidare gli usa

Il Canada di Mark Carney si prepara a sfidare gli Stati Uniti nel mercato energetico globale, puntando forte sul gas naturale liquefatto (GNL). Dopo aver risposto con pragmatismo alle offensive commerciali di Washington, Ottawa ora mira a consolidare la propria posizione nel settore, con Shell che apre la strada con la prima spedizione. È l’inizio di una nuova era per il Canada, determinato a diventare un protagonista di primo piano nel commercio energetico mondiale.

Mark Carney pensa in grande per il Canada e dopo aver risposto pragmaticamente agli Usa e alla loro offensiva commerciale ora mira a rendere Ottawa competitiva con Washington anche nel campo della corsa al mercato energetico mondiale, soprattutto sul gas naturale liquefatto (Gnl) nel cui export gli States sono leader mondiali. Parte la corsa del Canada al Gnl. Il 2 luglio la britannica Shell è divenuta la prima compagnia a inviare una nave cargo contenente Gnl verso l’Asia partendo dalla costa pacifica del Canada, per la precisione da Kitimat, British Columbia, terminal entrato in vigore come più ampio e vasto del Paese nordamericano con cui Ottawa mira a esportare 14 milioni di tonnellate di Gnl l’anno a pieno regime sfidando i produttori a stelle e strisce negli assetati mercati asiatici. 🔗 Leggi su It.insideover.com