Inghilterra il campo di lavanda di Lordington apre le porte al pubblico per l' estate

Lordington, uno dei più affascinanti campi di lavanda in Inghilterra, apre le sue porte al pubblico dal 16 al 20 luglio, regalando una vista mozzafiato di fiori in piena fioritura. Il caldo precoce ha favorito una crescita rigogliosa, promettendo un’esperienza sensoriale indimenticabile tra profumi avvolgenti e paesaggi da cartolina. Le condizioni climatiche di quest’anno fanno sperare in una resa eccezionale, rendendo questa estate un’occasione imperdibile per gli amanti della natura e della fotografia.

Il suggestivo campo di lavanda di Lordington, immersa nella campagna vicino a Chichester, nel West Sussex, in Inghilterra, si prepara ad accogliere i visitatori in occasione della settimana estiva di apertura, in programma dal 16 al 20 luglio. Le immagini riprese da un drone mostrano i campi in piena fioritura, grazie al caldo anticipato che ha favorito la crescita delle piante. Le condizioni climatiche di quest'anno fanno sperare in una resa particolarmente abbondante di olio essenziale al momento del raccolto.

