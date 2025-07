GP Silverstone diretta | Piastri leader ma con 10 di penalità poi Norris e Stroll Hamilton sesto Leclerc 12esimo

In un emozionante GP di Silverstone, Piastri guida con tenacia ma riceve una penalità, mentre Norris e Stroll si contendono le prime posizioni. Hamilton sorprende con un grande sorpasso su Russell, portandosi al sesto posto, mentre Leclerc fatica a risalire, fermato in 12ª piazza. Con il ritiro di Antonelli, il gran circus mostra ancora una volta quanto ogni giro possa riservare sorprese, promettendo un finale ricco di adrenalina e suspense.

26° giro - Gran sorpasso di Hamilton su Russell per il sesto posto Si è ritirato ai box Antonelli, probabilmente per l'urto subìto da Hadjar Piastri penalizzato di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Silverstone, diretta: Piastri leader, ma con 10" di penalità, poi Norris e Stroll. Hamilton sesto, Leclerc 12esimo

In questa notizia si parla di: piastri - hamilton - sesto - silverstone

F1, risultati e classifica FP2 GP Emilia-Romagna 2025: Piastri in testa, Leclerc meglio di Hamilton - Oscar Piastri ha stupito tutti nelle prove libere 2 del GP di Emilia-Romagna 2025, conquistando il miglior tempo con un impressionante 1:15.

#F1 Oggi alle 16:00 il #GPSilverstone. Pole per #Verstappen, seguito da #Piastri e #Norris. Quinto e sesto posto per le Ferrari di #Leclerc e #Hamilton... Vai su Facebook

#F1 Oggi alle 16:00 il #GPSilverstone. Pole per #Verstappen, seguito da #Piastri e #Norris. Quinto e sesto posto per le Ferrari di #Leclerc e #Hamilton @shalafi81 #GR1 Vai su X

F1 diretta Gp Gran Bretagna: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc a Silverstone; F1 GP Silverstone diretta live: Hamilton e Leclerc per la rimonta, Verstappen dalla pole; F1 oggi, Gp Silverstone 2025: orari, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio della Gran Bretagna.

F1 GP Silverstone diretta live: Piastri passa Verstappen, Hamilton quarto, Leclerc azzardo non paga - Il racconto in diretta del GP d'Inghilterra, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Scrive sport.virgilio.it

GP Silverstone, diretta: Piastri e Norris superano Verstappen, poi tutti ai box per l'arrivo della pioggia forte - Norris supera Verstappen che commette un errore e va nella via di fuga Ai box Lelerc Stroll e Hadjar per montare gomme wet intermedie Ricomincia a piovere forte, Piastri leader con 5" ... Lo riporta msn.com