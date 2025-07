Ciro Solimeno cambia vita dopo Uomini e Donne | il suo nuovo lavoro

Ciro Solimeno, il volto noto di Uomini e Donne, sorprende tutti con una svolta inaspettata: abbandona i riflettori dei social per dedicarsi a una nuova carriera. Dopo aver conquistato il pubblico e il cuore di Martina De Ioannon, il giovane di Torre Annunziata sceglie di investire su sé stesso lontano dalle luci dello spettacolo. Ma quale sarà il suo nuovo lavoro? Scopriamolo insieme. Ciro Solimeno e Martina De Ioannon: un nuovo capitolo sta nascendo.

Ciro Solimeno è pronto ad una carriera lontano dai social dopo Uomini e Donne. Il ragazzo di Torre Annunziata è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del trono classico, conquistando il cuore di Martina De Ioannon. Dopo la fine del programma, mentre molti si aspettavano una svolta mediatica, l’ex corteggiatore ha scelto una strada del tutto inaspettata: ecco quale è il suo nuovo lavoro. Ciro Solimeno e Martina De Ioannon: una storia d’amore nata a Uomini e Donne e cresciuta fuori. Il pubblico ha conosciuto Ciro Solimeno a settembre, quando ha deciso di corteggiare Martina De Ioannon, una delle troniste più apprezzate della stagione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ciro Solimeno cambia vita dopo Uomini e Donne: il suo nuovo lavoro

