Golf | Martin Kaymer agguanta Alejandro Cañizares in testa all’Austrian Open 2021 e mira il primo titolo in sette anni

(Di sabato 17 aprile 2021) Si è da poco concluso il terzo giro dell’Austrian, torneo diche vede lo European Tour tornare nel Vecchio continente per la prima volta nel nuovo anno. In seguito al moving day in cima alla classifica troviamo, appaiati a quota -9 con il tedesco che ha recuperato oggi allo spagnolo un colpo. I due accederanno al round finale come leader e si giocheranno il trofeo nella giornata di domani, che a questo punto potrebbe regalare ailsuccesso a distanza di quasi. Il 36enne di Mettmann ha giocato un buon round di 69 ad Atzenbrugg, mantenendo la calma soprattutto ad inizio back 9 dove qualche errore di troppo lo aveva messo nei guai. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Martin

OA Sport

È il quinto giocatore, dopo Greg Norman , Nick Price ,Kaymer e Justin Rose a lasciare anzitempo il teatro dei sogni del green da numero 1 mondiale e il primo campione in carica dopo Sergio ...E' il quinto giocatore, dopo Greg Norman (1990 e nel 1997), Nick Price (1995),Kaymer (2011) e Rose (2019) a lasciare anzitempo il teatro dei sogni del green da numero 1 mondiale e il primo ...Martin Kaymer raggiunge Alejandro Canizares in vetta all’Austrian Golf Open 2021. È questo il verdetto del “moving day” del torneo ad Atzenbrugg, in cui il tedesco chiude con un parziale di 69 (-3) su ...Si è da poco concluso il terzo giro dell'Austrian Open 2021, torneo di golf che vede lo European Tour tornare nel Vecchio continente per la prima volta nel nuovo anno. In seguito al moving day in cima ...