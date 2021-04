Giugliano | sequestro alla figlia di Patrizio Picardi | sigilli a un appartamento in centro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano sequestro

... tra l'altro, aha scritto brutte pagine di amministrazione e non solo. Ma quando si ...è stato ancora possibile portare via dall'area i sacchi bianchi perché quei suoli erano sotto...Il Pm ha disposto ildella salma. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia presso la Medicina legale dell'ospedale di. PER RESTARE SEMPRE INFORMATO VAI SU INTERNAPOLI . IT ...GIUGLIANO – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania hanno sequestrato dei beni – in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli, sezione applic ...No a nuovi impianti per il trattamento di rifiuti a Giugliano di Napoli e nella Terra dei Fuochi. E’ in estrema sintesi quanto chiesto da Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli ...