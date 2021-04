Giorgio Manetti | ex cavaliere di Uomini e Donne | contro l’Isola dei Famosi

(Di sabato 17 aprile 2021) Affondo dell’exdi “dei”: “Non mi vogliono perché temono che possa vincere a mani basse”(Screenshot Instagram)E’ uno dei programmi di successo dell’attuale stagione televisiva e, come tutti i reality, non smette di far discutere: questa volta a tuonaredei“, condotta in studio da Ilary Blasi, è stato il “gabbiano”, alias, exdel trono over di “”. Il rubacuori toscano, infatti, nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, ha ...

Inoltre nel cast ci saranno anchee Sossio Aruta (famosi alle cronache per le partecipazioni a programmi televisivi come Uomini e Donne, Tempation Island e GF Vip). Nel cast anche ...La presenza dinell'edizione in corso de ' L'isola dei famosi ', era data per certa. L'ex volto di 'Uomini e Donne' ed ex fidanzato di Gemma Galgani, sembrava pronto per partire alla volta dell'...Nel cast artistico del film di Marco Frosini e Alessandro Ingrà troviamo oltre ad Ingrà, Alessandro Paci, Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, ...Sull’Isola dei Famosi stanno sbarcando nuovi naufraghi, anche in vista di un probabile prolungamento del reality: fra quelli che sono stati scartati ...