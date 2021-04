Formazioni ufficiali Sampdoria-Verona | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilfa visita allanel match valevole per la trentunesima giornata di. Le due squadre, di fatto, hanno già ipotecato la salvezza e stazionano a metà classifica, divise da soli 5 punti. Gli ospiti vogliono ottenere i tre punti per tentare di prevalere nella mini lotta per l’ottavo posto con il Sassuolo. Tanta voglia di fare bene anche per i padroni di casa, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di sabato 17 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le: In attesa: In attesa SportFace.