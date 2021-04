Festa di laurea in un B&B a Napoli, interviene la Polizia: 11 ragazzi sanzionati (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una Festa di laurea in un B&B è stata interrotta dalla Polizia di Stato che ha sanzionato undici persone. Gli agenti del Commissariato Decumani, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti la scorsa notte in via Depretis per la segnalazione di una Festa in corso all’interno di un bed and breakfast. Giunti sul posto hanno sorpreso undici napoletani, tra i 21 e i 29 anni, intenti a consumare cibi e bevande e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi della mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unadiin un B&B è stata interrotta dalladi Stato che ha sanzionato undici persone. Gli agenti del Commissariato Decumani, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti la scorsa notte in via Depretis per la segnalazione di unain corso all’interno di un bed and breakfast. Giunti sul posto hanno sorpreso undici napoletani, tra i 21 e i 29 anni, intenti a consumare cibi e bevande e li hannoper inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi della mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

