Felicissima Sera di Pio e Amedeo | i migliori momenti dello show

(Di sabato 17 aprile 2021) Idella prima puntata di ‘’: l’intervista a Maria De Filippi, il medley di Tommaso Paradiso e tanto altro Buona la prima per ““, lodi Pio eche ha totalizzato il 20,1% di share. La rete ammiraglia Mediaset ha sbaragliato la competizione, annientando la proposta di Rai1 (“Canzone segreta“, col 15,7%). I due protagonisti foggiani, irriverenti e provocatori, hanno inanellato una serie diimperdibili, alcuni in grado di strappare una grossa risata ed altri di far anche riflettere. Scopriamone insieme 4. L’intervista a Maria De Filippi Ad inaugurare loè Maria De Filippi. La regina di Canale 5 si mette comoda in poltrona (indossando un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Pio e Amedeo hanno esordito col botto in prima serata su Canale 5: il loroha infatti superato il 20 per cento di share con una media di circa 4 milioni di telespettatori. Numeri importanti, che incoronano un programma leggero e di intrattenimento puro che, ...Gianni Sperti, famoso opinionista di Uomini e Donne, è stato bersagliato duramente da Pio e Amedeo durante la prima puntata di. La sua reazione però non si è fatta attendere ed ha deciso di farlo sul suo profilo social. Ieri, 16 aprile, è andata in onda la prima puntata di, trasmissione ...Il neo campione italiano di Verbania dedica la vittora al padre Andrea e al suo compianto maestro Matteo Del Grosso ...Tommaso Paradiso da re dei palazzetti diventa il cantante per matrimoni, e si scatena nel nuovo show di Pio e Amedeo, Felicissima sera ...