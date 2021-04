F1 | Max Verstappen il grande sconfitto di giornata E’ mancato sul più bello

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) Nella casella delle “occasioni mancate”, Max, suo malgrado, deve mettere la spunta anche a lato delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 di Formula Uno. Un terzo posto, in assoluto, non è certo un risultato da buttare nel cestino come una cartaccia appallottolata, ma l’olandese oggi può assolutamente mangiarsi le mani. Il motivo è più che ovvio. Come accaduto a Sakhir, nel corso del Gran Premio del Bahrain, anche oggi ha ottenuto meno di quanto avrebbe potuto raccogliere. In quel caso chiuse al secondo posto una gara che, vista la superiorità della sua RB16B avrebbe potuto (o, per meglio dire, dovuto) vincere, mentre oggi hauna pole position (assolutamente alla sua portata) di capitale importanza, per tre motivi. In primo luogo perchè su un tracciato come quello di Imola i sorpassi sono tutt’altro che all’ordine del ...