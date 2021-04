Advertising

SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA, LECLERC A MURO (?? #FP2) ?? Bottas comanda ma Ferrari in palla sul passo gara Il resoconto ?… - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc dopo le libere a Imola: 'La macchina va alla grande' #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : F1, Gp Emilia Romagna: l'analisi delle prove libere da Imola #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - Italiaracing : Nel 3° turno è #Verstappen il più veloce #ImolaGP #RedBull - CatelliRossella : F1: Imola; libere 3 a Verstappen, Leclerc quinto - F1 - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Imola libere

Max Verstappen ha fatto sue le terzedel GP del 'Made in Italy', sul circuito di. Il pilota della Red Bull (1'14"958) ha inflitto un distacco di 456 millesimi alla McLaren di Lando Norris e di 557 alla Mercedes di Lewis ...domina Max Verstappen : questa mattina l'olandese si è aggiudicato le terzedel Gp di Formula 1 del Made in Italy. Il pilota della Red Bull (1'14'958) ha inflitto un distacco di 456 ...Max Verstappen domina le libere 3 del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Terzo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton (a 0?557), mentre la migliore delle Ferrari è quinta con Charles Leclerc ...Due Mercedes al comando nelle prime prove libere del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna a Imola. Ed è un buon segnale su una pista dove i sorpassi sono difficili, dove le qualifiche contano ...