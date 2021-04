F1, GP Imola 2021: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi sabato 17 aprile si disputano le qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Si entra nel vivo di questo intenso weekend in Italia, che purtroppo non potrà beneficiare del pubblico sugli spalti a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Si assegnerà la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica, che potrebbe andare in scena sul bagnato. I piloti scenderanno in pista per darsi battaglia nel time-attack, preceduto da un’ora di prove libere 3. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Le Mercedes sono come sempre le grandi favorite della vigilia, ma Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovranno prestare la massima attenzione alla voglia di rivalsa di Max Verstappen al ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi sabato 17 aprile si disputano ledel GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Si entra nel vivo di questo intenso weekend in Italia, che purtroppo non potrà beneficiare del pubblico sugli spalti a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Si assegnerà la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica, che potrebbe andare in scena sul bagnato. I piloti scenderanno in pista per darsi battaglia nel time-attack, preceduto da un’ora di prove libere 3. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Le Mercedes sonosempre le grandi favorite della vigilia, ma Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovranno prestare la massima attenzione alla voglia di rivalsa di Max Verstappen al ...

F1 Imola 2021, Qualifiche - Diretta Sky Sport, Live Emilia Romagna TV8 ... Leo Turrini racconta Imola e la Motor Valley. La squadra di Sky Sport F1 - Carlo Vanzini commenta la F1 insieme a Marc Genè e all' Insider Roberto Chinchero . La novità del 2021 contempla che Genè ...

