Educazione fuori dai banchi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Pubblichiamo un estratto di “Filosofia del gesto. Un nuovo uso per pratiche antiche”, l’ultimo saggio di Giovanni Maddalena in libreria per Carocci (108 pp., 13 euro). Il tipo di insegnamento e formazione che si è affermato in occidente in età moderna e contemporanea segue il ragionamento analitico, che è considerato spesso l’unica forma di conoscenza. Gli studenti sono immobilizzati quanto al corpo così che la mente possa spaziare. Bloccati nei loro, si insegna loro una capacità di raccolta e di analisi. Quando si chiede loro di fare una sintesi, s’intende un riassunto di quanto analiticamente appreso e non una forma diversa dall’analisi. Le nozioni sono trasmesse per via concettuale e devono rimanere come concetti nelle menti, dove vengono catalogate e immagazzinate e dovrebbero poi riemergere al momento opportuno per essere applicate. Più o meno intorno ...