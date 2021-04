Concorrente di Miss Universo muore a soli 20 anni per una rara patologia genetica (Di sabato 17 aprile 2021) Bellissima e giovanissima, Saarah Ahmed, candidata inglese a Miss Universo, è morta a soli 20 anni per via di una rara patologia genetica che l’ha accompagnata dalla nascita, chiamata sindrome di Ehlers-Danlos. L’EDS – questa l’abbreviazione medica della sindrome – è una rara condizione medica incurabile che colpisce organi, legamenti, ossa, articolazioni, pelle e componenti del sangue. “Era una bellissima persona” Arrivata in finale di Miss Gran Bretagna nel 2020, ha dovuto rinunciare al suo sogno proprio a causa di un peggioramento improvviso della malattia e all’ulteriore complicazione dovuta alla pandemia di Covid. La sua esperienza al concorso però è stata l’occasione di condividere la sua esperienza e di puntare ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 aprile 2021) Bellissima e giovanissima, Saarah Ahmed, candidata inglese a, è morta a20per via di unache l’ha accompagnata dalla nascita, chiamata sindrome di Ehlers-Danlos. L’EDS – questa l’abbreviazione medica della sindrome – è unacondizione medica incurabile che colpisce organi, legamenti, ossa, articolazioni, pelle e componenti del sangue. “Era una bellissima persona” Arrivata in finale diGran Bretagna nel 2020, ha dovuto rinunciare al suo sogno proprio a causa di un peggioramento improvviso della malattia e all’ulteriore complicazione dovuta alla pandemia di Covid. La sua esperienza al concorso però è stata l’occasione di condividere la sua esperienza e di puntare ...

