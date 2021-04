Classifica ATP Jannik Sinner: Evans e Ruud possono superarlo nel ranking. Le proiezioni a Montecarlo (Di sabato 17 aprile 2021) Continua a evolversi la situazione di Classifica di Jannik Sinner. L’altoatesino, entrato nella settimana di Montecarlo da numero 22 del mondo, ha la possibilità di entrare nei primi 20 del ranking ATP a fine torneo, ma ci sono ancora due uomini che possono superarlo. Il primo è Casper Ruud: se il norvegese dovesse battere Andrey Rublev, supererebbe Sinner già con la finale, grazie ai suoi 2510 punti (18° posto; diventerebbero 2910, portandolo al 12°, se vincesse il torneo). Per Rublev, invece, una finale significherebbe sorpasso su Roger Federer e numero 7 del mondo, mentre la vittoria avrebbe invece il sapore del numero 6, scavalcando il tedesco Alexander Zverev. Il secondo è Daniel Evans: il britannico, però, ha ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Continua a evolversi la situazione didi. L’altoatesino, entrato nella settimana dida numero 22 del mondo, ha la possibilità di entrare nei primi 20 delATP a fine torneo, ma ci sono ancora due uomini che. Il primo è Casper: se il norvegese dovesse battere Andrey Rublev, supererebbegià con la finale, grazie ai suoi 2510 punti (18° posto; diventerebbero 2910, portandolo al 12°, se vincesse il torneo). Per Rublev, invece, una finale significherebbe sorpasso su Roger Federer e numero 7 del mondo, mentre la vittoria avrebbe invece il sapore del numero 6, scavalcando il tedesco Alexander Zverev. Il secondo è Daniel: il britannico, però, ha ...

Classifica ATP Jannik Sinner: Evans e Ruud possono superarlo nel ranking. Le proiezioni a Montecarlo Continua a evolversi la situazione di classifica di Jannik Sinner. L'altoatesino, entrato nella settimana di Montecarlo da numero 22 del mondo, ha la possibilità di entrare nei primi 20 del ranking AT ...

