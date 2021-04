Chelsea: ipotesi scambio Ziyech-Kounde con il Siviglia (Di sabato 17 aprile 2021) Il Daily Mail ha rilanciato la notizia di un interessamento per Kounde da parte del Chelsea. Il difensore centrale francese è in forza al Siviglia di Lopetegui e Monchi. Il giovane è già nel giro della nazionale francese ed è richiestissimo sul mercato. Il Chelsea infatti è solo la terza big inglese ad interessarsi al giocatore. Prima di loro City e United avevano già sondato il terreno e la squadra di Guardiola dovrebbe già aver formalizzato un’offerta ufficiale. Il Chelsea allora potrebbe giocare la carta Ziyech per arrivare al centrale francese. Il Chelsea su Kounde Secondo il Daily Mail i blues sarebbero in procinto di presentare un’offerta ufficiale al club andaluso per Kounde. Il giovane centrale francese già nel giro della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Il Daily Mail ha rilanciato la notizia di un interessamento perda parte del. Il difensore centrale francese è in forza aldi Lopetegui e Monchi. Il giovane è già nel giro della nazionale francese ed è richiestissimo sul mercato. Ilinfatti è solo la terza big inglese ad interessarsi al giocatore. Prima di loro City e United avevano già sondato il terreno e la squadra di Guardiola dovrebbe già aver formalizzato un’offerta ufficiale. Ilallora potrebbe giocare la cartaper arrivare al centrale francese. IlsuSecondo il Daily Mail i blues sarebbero in procinto di presentare un’offerta ufficiale al club andaluso per. Il giovane centrale francese già nel giro della ...

