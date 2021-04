Amici, riconoscete questa bimba? | Oggi protagonista indiscussa (Di sabato 17 aprile 2021) Occhi assonnati e timidi, smorfia e posa da grande star, questa piccola bimba ritratta in foto è Oggi la protagonista indiscussa del talent show di Maria De Filippi, Amici. Curiosi di sapere di chi si tratta? Giulia Stabile e la sua risata contagiosa Giulia Stabile è una delle allieve più famose e amate del talent show, Amici di Maria De Filippi. Sfida dopo sfida è riuscita a conquistare sia i professori sia tutto il pubblico italiano con il suo enorme talento e tecnica, sia con la sua risata contagiosa. Grazie alla maestra Veronica Peparini è riuscita ad entrare nella scuola e conquistare l’ambito banco nella categoria Danza. Oggi dopo innumerevoli puntante e un percorso, fatto di alti e bassi, è giunta fino al serale insieme a tutti gli altri ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Occhi assonnati e timidi, smorfia e posa da grande star,piccolaritratta in foto èladel talent show di Maria De Filippi,. Curiosi di sapere di chi si tratta? Giulia Stabile e la sua risata contagiosa Giulia Stabile è una delle allieve più famose e amate del talent show,di Maria De Filippi. Sfida dopo sfida è riuscita a conquistare sia i professori sia tutto il pubblico italiano con il suo enorme talento e tecnica, sia con la sua risata contagiosa. Grazie alla maestra Veronica Peparini è riuscita ad entrare nella scuola e conquistare l’ambito banco nella categoria Danza.dopo innumerevoli puntante e un percorso, fatto di alti e bassi, è giunta fino al serale insieme a tutti gli altri ...

