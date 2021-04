Verso riaperture graduali | oggi le date Dal 3 maggio tutti a scuola | i negozi ripartono prima | poi i bar L’ipotesi degli spostamenti solo tra regioni gialle

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 aprile 2021) Riaprire quasi tutto anche in zona rossa come chiedono lenon sarà quasi certamente possibile, ma il piano che in giornata il governo dovrebbe definire per le ripartenze a cominciare dalla fine di aprile prevede alcune concessioni, a cominciare dalle attività commerciali e poche altre per quella della ristorazione. Fermo restando che per il premier è lala“attività” che deve riprendere al regime massimo possibile. Il protocollo per leche definirannogli esperti del Cts dovrà necessariamente tener conto dell’andamento dei dati sulla pandemia di Coronavirus, di certo in miglioramento, ma che non permette ancora una grado di apertura come quello richiesto dalleper le zone rosse. E sarà poi il governo, per la prossima settimana, a fissare i ...