Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 11 | 10

Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio stamani cabina di regia del sono sudati covid e prossime misure le regioni propongono di metri di distanza per palestre cinema e ristoranti servizio al banco solo fino alle 14 linee guida che vanno al vaglio del CTS Federica non mettiamo da te per le riaperture non c'è lo scontro in via sperimentale si possono anticipare attività all'aperto il tasso di positività sale intanto al 5,3% speranza fissi nuovi obiettivi di vaccinazione entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una parte oltre 14 milioni di somministrazioni più di 4 milioni di Italiani immunizzati anche con il richiamo confronto su recovery Plan per il premier draghi dopo l'incontro di ieri col Movimento 5 Stelle Lega oggi vedrà PD e Forza Italia a Italia Viva i Fratelli d'Italia martedì Sarà la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, bozza monitoraggio Iss: Rt nazionale scende a 0,85. Sopra 1 in 5 Regioni Bozza, Iss: intensive sopra soglia ma primi segni lieve calo approfondimento Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 aprile. LIVE Secondo la bozza del monitoraggio settimanale, ...

Dayane Mello opinionista del Gf Vip 6? Le ultime indiscrezioni Secondo gli ultimi rumors apparsi di recente, Antonella Elia non sarà riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip . I fan del popolare reality show hanno pertanto già iniziato a fare le loro ...

Antitrust: 1 milione di multa a Poltronesofà ROMA, 16 APR - L'Antitrust ha comminato una sanzione di 1 milione di euro a Poltronesofà. Secondo l'Autorità, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenut ...

Covid: nuovo record giornaliero in India, oltre 217mila casi NEW DELHI, 16 APR - L'India ha registrato un ulteriore record di nuove infezioni da Covid-19 in 24 ore, con 217.353 positivi, secondo i dati resi noti oggi dal ministero alla Sanità. Nei dieci stati c ...

