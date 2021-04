Tre Regioni restano ancora rosse, la Campania diventa arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Mentre l'indice Rt continua a scendere, 3 Regioni restano ancora rosse - Val d'Aosta, Puglia e Sardegna - e la Campania diventa arancione. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero della Salute. Questa settimana l'Rt si attesta allo 0,85, contro lo 0,92 di quella precedente. Tutte le altre Regioni restano arancioni anche se 13 di queste sarebbero già da giallo (fascia però temporaneamente cancellata). Puglia e Val d'Aosta rimangono in rosso per l'alta incidenza, superiore alla soglia dei 250 casi settimanali su centomila abitanti, mentre la Sardegna deve aspettare almeno un'altra settimana con un Rt sotto quota 1,25. Obiettivo già raggiunto dalla Campania, che aspira alla ... Leggi su agi (Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Mentre l'indice Rt continua a scendere, 3- Val d'Aosta, Puglia e Sardegna - e la. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero della Salute. Questa settimana l'Rt si attesta allo 0,85, contro lo 0,92 di quella precedente. Tutte le altrearancioni anche se 13 di queste sarebbero già da giallo (fascia però temporaneamente cancellata). Puglia e Val d'Aosta rimangono in rosso per l'alta incidenza, superiore alla soglia dei 250 casi settimanali su centomila abitanti, mentre la Sardegna deve aspettare almeno un'altra settimana con un Rt sotto quota 1,25. Obiettivo già raggiunto dalla, che aspira alla ...

Scende l'Rt, come cambieranno i colori delle varie regioni. Campania verso l'arancione ... contro 15 della scorsa settimana, hanno una classificazione di rischio moderato (di cui 4 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e tre Regioni (Abruzzo, ...

Calabria zona arancione ma «a rischio alto»: è l'unica regione «Rischio alto» per la regione Calabria. È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che ogni sette giorni determina la mappa ...

