Stellantis: a marzo, +140,9% di vendite di auto in Europa (Di venerdì 16 aprile 2021) Il gruppo Stellantis ha venduto a marzo in Europa più Paesi Efta e Regno Unito 292.149 auto, il 140,9% dello stesso mese del 2020. La quota è pari al 21% rispetto al 14,2%. Nel primo trimestre le immatricolazioni sono 669.676, il 7,4% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso (pari a 121.293 veicoli) con la quota che passa dal 20,4% al 21,7%.

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis marzo Auto: dopo crollo 2020 +62,7% vendite Europa a marzo Rispetto a marzo 2019 si registra invece un calo del 21,6%. Nel primo trimestre le immatricolazioni ... Fa meglio del mercato il gruppo Stellantis, che ha venduto 292.149 auto, il 140,9% in più dello ...

