Stadi aperti, teatri chiusi, a vincere è il danaro. Daniel Oren: "Dobbiamo sfruttare i mesi più caldi per tornare a fare musica" (Di venerdì 16 aprile 2021) di Olga Chieffi Ci saranno sedicimila persone all'Olimpico, per la partita inaugurale degli Europei di calcio, in programma l'11 giugno a Roma. La decisione è stata oramai presa, altrimenti, l'evento sarebbe stato immediatamente affidato ad altra nazione. In primo luogo bisogna salvaguardare il giro di danaro che ruota attorno a questa manifestazione che una nazione come la nostra non può assolutamente perdere. "Le partite di Euro 2021 non saranno giocate davanti a tribune vuote e tutti i Paesi ospitanti dovranno garantire la presenza dei tifosi". Il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin è stato chiarissimo. L'edizione degli europei già rinviata di un anno, la prima che sarebbe dovuta essere itinerante e forse ancora potrà esserlo. Le 12 città coinvolte (Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San ...

