Torna il pubblico negli stadi in Serie A e nel calcio: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dal primo maggio nelle regioni in zona gialla gli impianti riapriranno le porte ai tifosi. Le ultime cinque giornate di Serie A si potrebbero disputare così a porte aperte

Serie A: è arrivata la decisione sul pubblico negli stadi
'La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico , in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via crescenti.

Lutto nel mondo del cinema, l'attrice è morta a soli 52 anni. 'Il nostro cuore è spezzato' La svolta nella sua carriera è arrivata con Harry Potter. Inizialmente era stata scelta per ... Nella carriera di Helen tanto cinema e tante serie tv: i più attenti la ricordano per la sua ...

Castlevania: la serie animata Netflix chiuderà con la quarta stagione La serie animata originale Netflix ispirata al mitico franchise Konami, Castlevania, chiuderà i battenti con la quarta stagione, in arrivo a maggio.

Serie D, dopo Maicon il Sona ingaggia Enrico Ruggeri: «Voglio giocare accanto al mio mito» I veneti tesserano il cantante: «Ma giocherà solo qualche minuto se saremo salvi». L’iniziativa attraverso i dirigenti della Nazionale Cantanti ...

