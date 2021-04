Serena Rossi e il compagno Davide Devenuto | divertente retroscena dal set

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 16 aprile 2021) La bellissima attrice napoletanaha raccontato unepisodio accaduto sul set che riguarda il: tra i due c’è gelosia? Ecco il suo racconto.sul(Getty images)L’attrice napoletanatorna questa sera in tv con un nuovo appuntamento di Canzone segreta. Durante il programma di Rai 1, che andrà in onda in prima serata, gli ospiti dellaassisteranno ad uno spettacolo musicale organizzato per loro da una persona speciale. Per la quinta puntata in studio ci saranno l’attrice Valeria Fabrizi, l’attore e doppiatore Enrico Brignano, la bravissima Simona Ventura ...